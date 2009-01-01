比特币交易软件

比特币交易软件，或者叫做交易平台，是用户可以买卖比特币或其他加密货币的在线服务。这些软件通常具有用户友好的界面，可以让用户轻松地查看市场动态，下单交易，并管理自己的投资组合。

全球排名前3的比特币交易软件：

1、Binance

Binance是世界上交易量最大的加密货币交易所，支持多种加密货币交易，包括比特币。它提供现货交易、合约交易、杠杆交易等多种交易方式，适合各类用户。

2、Coinbase

Coinbase是全球最大的加密货币交易平台之一，用户可以在此购买、销售和存储比特币等多种加密货币。Coinbase有一个直观的界面，适合初级和高级用户，还提供了一个高级交易平台Coinbase Pro。

3、Kraken

Kraken提供多种加密货币的现货交易和期货交易，它的界面对新手友好，同时也提供了一些高级的交易工具，如杠杆交易等。