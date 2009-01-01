比特币交易又叫做风险投资，在比特币交易中分为现货交易和合约交易：
什么是比特币现货交易——比特币现货交易是一种基础的交易方式，它涉及到买家和卖家直接买卖实际（或“现货”）的比特币。
什么是比特币合约交易——比特币合约交易，又称为比特币期货交易，是一种金融衍生产品。
比特币交易软件，或者叫做交易平台，是用户可以买卖比特币或其他加密货币的在线服务。这些软件通常具有用户友好的界面，可以让用户轻松地查看市场动态，下单交易，并管理自己的投资组合。
1、Binance
Binance是世界上交易量最大的加密货币交易所，支持多种加密货币交易，包括比特币。它提供现货交易、合约交易、杠杆交易等多种交易方式，适合各类用户。
2、Coinbase
Coinbase是全球最大的加密货币交易平台之一，用户可以在此购买、销售和存储比特币等多种加密货币。Coinbase有一个直观的界面，适合初级和高级用户，还提供了一个高级交易平台Coinbase Pro。
3、Kraken
Kraken提供多种加密货币的现货交易和期货交易，它的界面对新手友好，同时也提供了一些高级的交易工具，如杠杆交易等。
下载安卓版本的交易app可以直接通过google商店，或者个大交易软件官网下载安卓安装包。
下载苹果版本的比特币交易app只能是通过AppStore下载，但是大部分应为上架原因只能通过内测下载。
如果想要下载其他平台版本，可以通过比特币交易软件官网下载，如：Windows版或者Mac版。
比特币交易软件提供了一系列的功能，旨在帮助用户进行有效的加密货币交易。以下是一些常见的功能：
购买和销售：最基本的功能是让用户能够购买和销售比特币，通常支持多种支付方式，如银行转账、信用卡、借记卡或其他加密货币。
实时市场数据：交易软件通常会显示实时的比特币价格和市场动态，包括价格图表、成交量、最新的买卖订单等。
订单类型：软件通常会提供多种订单类型，如市价单（按当前市场价格交易）、限价单（指定一个价格交易）和止损单（达到某个价格时自动交易）。
安全功能：为了保护用户的资金和个人信息，交易软件通常会提供多重身份验证、冷存储（离线存储）、加密等安全功能。
钱包服务：许多交易软件也提供钱包服务，让用户可以在同一个平台上存储、接收和发送比特币。
杠杆和合约交易：一些进阶的交易平台还支持杠杆交易和合约交易，允许用户用较小的资金进行较大的交易。
API接口：API接口让用户可以用自己的软件或算法直接与交易平台交互，这对高级用户和算法交易者很有用。
教育资源：许多交易软件也提供教育资源，如交易指南、市场分析、新手教程等，帮助用户理解比特币和加密货币交易。